Sainz: Dimos un pequeño paso adelante, pero seguiremos apretando

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que saldrá decimoquinto este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone que dieron "un pequeño paso adelante, pero" que seguirán "apretando".

"Dimos un pequeño paso adelante este fin de semana, quizá menor de lo que nos hubiera gustado, con el nuevo alerón delantero; y parece que funciona bien, porque nos sirvió para batir a los Haas", manifestó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos -el primero de ellos en 2022, en esta pista- y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda desde que pilota en Williams.

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"Desgraciadamente no tenemos el ritmo de los primeros diez, pero seguiremos apretando", apuntó Sainz, hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre.

"La vuelta de hoy fue probablemente una de las mejores de la temporada, cuadrando todo, así que me quedo con esto y ya veremos qué podemos hacer el resto del fin de semana", manifestó Sainz este sábado en Silverstone. EFE

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