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Raphinha vuelve a entrenarse con el grupo, pero está casi descartado contra Noruega

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Morristown (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El extremo brasileño Raphinha volvió este viernes a ejercitarse con el resto de sus compañeros de la Canarinha, aunque, por precaución, tendrá muy difícil jugar el domingo en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

El atacante del FC Barcelona llegó al campo de entrenamiento corriendo, calzado con botas de tacos y al lado de Neymar, en el centro de alto rendimiento Columbia Park de Morristown, en el interior de Nueva Jersey (Estados Unidos).

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El 11 de la 'Seleção' estaba de baja desde el pasado 19 de junio, cuando recayó de una lesión en la región posterior del muslo derecho durante el partido de la segunda jornada del Grupo C frente a Haití.

A partir de ahí, inició un "tratamiento intensivo" que se ha prolongado a lo largo de las últimas dos semanas.

El jueves, Raphinha saltó ya al césped para realizar algunos ejercicios en solitario y este viernes se incorporó a la dinámica del grupo sin aparentes problemas.

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No obstante, fuentes de la selección brasileña indicaron a EFE que Raphinha no debe tener minutos ante Noruega, el domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, aunque posiblemente se sentará en el banquillo para estar al lado de sus compañeros.

De esta forma, Raphinha solo reaparecería en unos eventuales cuartos de final frente a Inglaterra o México.

El jugador de Porto Alegre tuvo que pasar hoy por el pasillo de collejas para celebrar su regreso, según presenció EFE en los quince minutos abiertos a los medios de una sesión marcada por la ola de calor que continúa azotando la costa este de Estados Unidos.

Los hombres del seleccionador Carlo Ancelotti empezaron la práctica a las 11.00 hora local (15.00 GMT), cuando el termómetro llegaba a 35 grados Celsius, con una sensación térmica de más de 40, según la información en tiempo real de los servicios meteorológicos.

El gran ausente en el entrenamiento de hoy fue el mediapunta Lucas Paquetá, de baja, tras lesionarse en la región posterior del muslo izquierdo durante el partido de dieciseisavos de final contra Japón, y quien prácticamente ha dicho adiós al Mundial. EFE

(vídeo)

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