Pradilla: Esta despedida cuesta porque es dejar atrás un lugar que se convirtió en casa

Valencia, 3 jul (EFE).- El jugador interior español Jaime Pradilla aseguró este viernes, tras anunciarse su salida del Valencia Basket, que "hay despedidas que cuestan escribir porque significan dejar atrás un lugar que se ha convertido en casa" después de haber militado seis temporadas en el club valencianos.

"Llegué a Valencia en el verano de 2020 siendo casi un niño, con mucha ilusión y la cabeza llena de preguntas. Me marcho seis temporadas después convertido en el jugador y en la persona que soñaba ser, y eso se lo debo a este club, a esta ciudad y a su gente", arranca en su despedida en redes sociales.

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Aseguró que en Valencia ha "crecido en todos los sentidos" y recordó que debutó en Europa. "He vivido noches que no olvidaré jamás y he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que han pasado de ser equipo a ser familia. A todos ellos tengo que darles las gracias, por acogerme desde el primer día como a uno más, por estar en lo bueno y en lo difícil, y por empujar siempre en la misma dirección", agregó.

Dio las gracias "a todos los entrenadores" por confiar en él, por exigirle y por ayudarle a encontrar su mejor versión. "Gracias también a Juan Roig y a todo el personal del club por cuidarme desde el primer día y por darme la oportunidad de hacerme un hueco en su historia. Es algo de lo que estaré orgulloso toda la vida", prosiguió Pradilla.

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También agradeció "de todo corazón" a la afición por su "apoyo constante" y consideró que "no hay forma" de devolverles todo lo que le han dado, además de destacar que cierran "juntos" este capítulo de la "mejor manera posible, levantando un título que quedará para siempre en la memoria de todos" y que Valencia "siempre estará en mi corazón", concluyó. EFE