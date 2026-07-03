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Piden 15 años para cada uno de los acusados de abusar sexualmente de una mujer en un bar de Talavera (Toledo)

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes, 7 de julio, a los acusados J.C.L.T. y N.G.S. por abusar sexualmente de una mujer en un bar de Talavera de la Reina. El Ministerio Público pide para cada uno de ellos 15 años de cárcel.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a enero de 2021 cuando la víctima --A.-- acudió a un bar de Talavera de la Reina en compañía de unas amigas, establecimiento en el que se encontraban los acusados J.C.L.T. --dueño del bar-- y N.G.S., que era camarero.

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Las tres mujeres entablaron con ellos una conversación en el curso de la cual los acusados las invitaron a una ronda de bebidas, sentándose los cinco en una de las mesas del bar. Tras cerrar el local apagaron todas las luces dejando encendidas tan solo las de la zona de la barra, "con el consentimiento expreso de las tres mujeres"

La Fiscalía apunta que en un momento dado A. se dirigió a la barra del bar para cargar su teléfono móvil, acompañándola N.G.S., que iba delante de ella y J.C.L.T. que iba detrás, permaneciendo sus amigas sentadas en la mesa.

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Al llegar A. a la esquina de la barra del bar para cargar el teléfono móvil y aprovechando la situación de oscuridad en la que se encontraba el local y sin contar con el consentimiento de la víctima, J.C.L.T. la agarró por el cuello sujetándola con fuerza y dejándola inmovilizada.

Circunstancia que aprovechó N.G.S. para tocarle los pechos por encima de la ropa llegando a arañárle y provocándole una excoriación en la zona y también en la zona centro torácica.

Acto seguido y movidos por idéntico ánimo le tocaron los glúteos por fuera y por dentro de la ropa. Mientras J.C.L.T. la sostenía por el cuello y la besaba, ambos metieron sus manos por dentro del pantalón diciéndoles A. de forma insistente que no lo hicieran, sin llegar a deponer su actitud.

Finalmente, J.C.L.T. la soltó del cuello si bien la agarró de la cintura y frotó sus genitales sobre ella por encima de la ropa dirigiéndose A. donde estaban sus amigas diciéndolas que quería abandonar el local, ante lo cual J.C.L.T. abrió la puerta de la entrada y cuando iban a salir, sin el consentimiento de A., la cogió del brazo y la lamió la cara dándole un beso en la boca.

Para el Ministerio Público, los hechos relatados son constitutivos de un delito de agresión sexual del que responden los acusados en concepto de autores, por lo que pide imponer a cada uno de ellos la pena de 15 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena .

También solicita la prohibición de aproximación de los acusados a A. a menos de 500 metros de cualquier lugar en que se encuentre así como comunicación con ella por cualquier medio --oral, escrito, informático o telemático-- durante 10 años.

Los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a A. en 5.000 euros por daño moral, cantidades que deberán incrementarse con los intereses legales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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EuropaPress

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