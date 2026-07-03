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Organizaciones ecologistas exigen a Bruselas que no rebaje la protección ambiental

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Madrid, 3 jul (EFE).- Representantes de la Conferencia Local de la Juventud sobre el Cambio Climático, Juventud por el Clima-Fridays For Future y Ecologistas en Acción han entregado a la Comisión Europea una misiva contra el desmantelamiento de las políticas climáticas y reclamando una "aplicación ambiciosa" del Reglamento de Restauración de la Naturaleza.

La declaración conjunta, entregada al director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Eric Mamer, denuncia una "creciente ofensiva desreguladora" que en su opinión "amenaza algunas de las principales conquistas ambientales de la UE", de acuerdo con un comunicado facilitado este viernes por Ecologistas en Acción.

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Las organizaciones ecologistas claman contra la revisión de las Directivas de Aves, Hábitats y Marco del Agua, además de lamentar "los retrasos e incertidumbres" en la aplicación del Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación, todo lo cual "pone en cuestión el compromiso de las instituciones europeas" en estas áreas.

La carta avisa de que "bajo el lenguaje aparentemente inocuo de la simplificación y la competitividad" la Comisión Europea impulsando una agenda "que amenaza con desmontar decenios de avances ambientales" y califican "lo que se presenta como una reducción de cargas" describiéndolo como "una auténtica trituradora ambiental”.

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Además, recuerda que las evaluaciones realizadas por las propias instituciones europeas concluyen que la legislación ambiental vigente es "adecuada para cumplir sus objetivos" por lo que el problema no se encuentra en la normativa, aseguran, sino "en la insuficiente financiación, la falta de medios para su aplicación efectiva y el incumplimiento por parte de numerosos Estados miembros".

Las organizaciones también han reclamado un refuerzo de la financiación comunitaria destinada a la protección del medio ambiente en el próximo Marco Financiero Plurianual y la continuidad y fortalecimiento de "instrumentos esenciales como el programa LIFE". EFE

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