Martín Peláez: "Solo el tiempo dirá lo que hizo Santi Cazorla por esta institución"

Oviedo, 3 jul (EFE).- El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, aseguró este viernes tras el anuncio ayer de la retirada a los 41 años de Santi Cazorla tras más de dos décadas de carrera en el fútbol profesional que "solo el tiempo dirá lo que hizo por esta institución".

"Quiero agradecerle inmensamente a Santiago Cazorla todo lo que aportó a este club como jugador. Ayer hablaba con él y su mujer y les agradecí que lo hiciesen posible. Lo importante es que sea feliz. Se tomará un descanso y decidiremos cuál será su rol en el club, las puertas están abiertas. Esta es su casa", explicó el directivo mexicano en el acto de presentación del patrocinio de la Central Lechera Asturiana.

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El Real Oviedo y la empresa asturiana, que volvieron a unir sus caminos a finales de 2024, firman un nuevo acuerdo de tres años y la Central Lechera Asturiana pasa a ser patrocinador principal del club, algo que ya sucedió a finales de los años 80 y principios de los años 90.

"La Central es más que una marca, somos guardianes de las tradiciones y estamos presentes en toda Asturias. El Oviedo también es más que un club, es una de las instituciones más prestigiosas y relevantes de Asturias y no podíamos hacer otra cosa mejor que acompañarles en este nuevo proyecto", dijo el director general de Central Lechera Asturiana, José Armando Tellado.

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Próximamente, el Real Oviedo anunciará sus nuevas camisetas para la temporada 2026/2027 que tendrán el sponsor principal de la Central Lechera Asturiana. EFE

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