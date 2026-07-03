Las movilizaciones contra el caso de La Manada y el 'Yo sí te creo' cumplen diez años

Madrid, 3 jul (EFE).- Las movilizaciones y los gritos de 'Yo sí te creo' que inundaron las calles de España como consecuencia del llamado caso de La Manada, cumplen diez años en julio, lo que supuso un antes y un después de la reacción de la sociedad española ante la violencia sexual.

La violación grupal de cinco hombres a una joven en los Sanfermines de 2016 en Pamplona dieron lugar a la cuarta ola del feminismo.

Así lo ha recordado la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, este viernes durante las jornadas 'Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual', que revolucionó la comprensión de la violencia sexual por parte de la sociedad española.

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Una fecha que coincide con el 18 aniversario del asesinato y violación de Nagore Laffage, también en Sanfermín.

"Hasta entonces era algo que se ocultaba, de lo que no se hablaba", ha explicado la dirigente de la asociación Lunas Lilas en Pamplona, Teresa Saez, al recordar que "con el caso de La Manada nos dimos cuenta de que el trabajo que habíamos hecho desde el caso de Nagore estaba funcionando por la unión que hubo".

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Carmen Echevarría, también de la asociación Lunes Lilas, recuerda como aquel día de hace diez años al salir del trabajo "no podía creer" que hubiera vuelto a ocurrir un acto como el de años atrás y lamenta que algunos jueces hablaran de "fiesta y jolgorio".

"Todavía te ensañabas más y tenías más ganas de decir, pues no, estamos nosotras enfrente y no vais a pasar", recalca Echevarría.

Durante las jornadas, la socióloga feminista Rosa Cobo ha explicado que el caso de la Manada de 2016 tuvo unas implicaciones sociales muy específicas en relación con la credibilidad de la palabra de la mujer.

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"Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista", ha explicado.

Actualmente, en la ciudad de Pamplona se lleva a cabo el grupo permanente de San Fermines en Igualdad, donde están todo el año trabajando conjuntamente el ayuntamiento, el movimiento feminista, y los grupos asociativos.

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"Podemos hacer que haya las manos y los recursos suficientes para que la culpa y la vergüenza cambie de bando, que la mujer note que la sociedad está a su lado", afirma Teresa Saez, mientras Echevarría incide en que "no nos vamos a apartar, hay que romper el silencio en la calle, en casa, en el bar y donde sea".EFE