Espana agencias

Las movilizaciones contra el caso de La Manada y el 'Yo sí te creo' cumplen diez años

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jul (EFE).- Las movilizaciones y los gritos de 'Yo sí te creo' que inundaron las calles de España como consecuencia del llamado caso de La Manada, cumplen diez años en julio, lo que supuso un antes y un después de la reacción de la sociedad española ante la violencia sexual.

La violación grupal de cinco hombres a una joven en los Sanfermines de 2016 en Pamplona dieron lugar a la cuarta ola del feminismo.

Así lo ha recordado la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, este viernes durante las jornadas 'Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual', que revolucionó la comprensión de la violencia sexual por parte de la sociedad española.

PUBLICIDAD

Una fecha que coincide con el 18 aniversario del asesinato y violación de Nagore Laffage, también en Sanfermín.

"Hasta entonces era algo que se ocultaba, de lo que no se hablaba", ha explicado la dirigente de la asociación Lunas Lilas en Pamplona, Teresa Saez, al recordar que "con el caso de La Manada nos dimos cuenta de que el trabajo que habíamos hecho desde el caso de Nagore estaba funcionando por la unión que hubo".

PUBLICIDAD

Carmen Echevarría, también de la asociación Lunes Lilas, recuerda como aquel día de hace diez años al salir del trabajo "no podía creer" que hubiera vuelto a ocurrir un acto como el de años atrás y lamenta que algunos jueces hablaran de "fiesta y jolgorio".

"Todavía te ensañabas más y tenías más ganas de decir, pues no, estamos nosotras enfrente y no vais a pasar", recalca Echevarría.

Durante las jornadas, la socióloga feminista Rosa Cobo ha explicado que el caso de la Manada de 2016 tuvo unas implicaciones sociales muy específicas en relación con la credibilidad de la palabra de la mujer.

"Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista", ha explicado.

Actualmente, en la ciudad de Pamplona se lleva a cabo el grupo permanente de San Fermines en Igualdad, donde están todo el año trabajando conjuntamente el ayuntamiento, el movimiento feminista, y los grupos asociativos.

"Podemos hacer que haya las manos y los recursos suficientes para que la culpa y la vergüenza cambie de bando, que la mujer note que la sociedad está a su lado", afirma Teresa Saez, mientras Echevarría incide en que "no nos vamos a apartar, hay que romper el silencio en la calle, en casa, en el bar y donde sea".EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Le ha preguntado al juez si paraliza estos procedimientos, indicándole que si lo hace se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Cómo hacer una tarta San Marcos: la receta del bizcocho de nata y yema tostada que es un clásico de la repostería española

Uno de los postres más tradicionales de España destaca por su combinación de sabores y porque su ingrediente estrella es una crema dulce que recuerda al caramelo quemado

Cómo hacer una tarta San Marcos: la receta del bizcocho de nata y yema tostada que es un clásico de la repostería española

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Ambos, junto con el ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar, están llamados a declarar el próximo 20 de julio

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

Un instalador desmiente que tener el aire encendido toda la noche conlleve siempre un gasto excesivo y dan las claves para reducir la factura sin renunciar al confort

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

La secuela física de Patricia Pardo tras presentar el evento del papa: “He perdido la sensibilidad y movilidad del meñique por las horas que estuve de pie”

La presentadora de Telecinco ha asegurado que quizás no vuelva a recuperar “nunca” la sensibilidad tras aquella jornada de trabajo

La secuela física de Patricia Pardo tras presentar el evento del papa: “He perdido la sensibilidad y movilidad del meñique por las horas que estuve de pie”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

Operación Verano 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

ECONOMÍA

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

DEPORTES

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados