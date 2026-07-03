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Homenaje al marino jerezano protagonista de la primera travesía aérea transoceánica

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 3 jul (EFE).- Jerez de la Frontera y la Armada conmemorarán este mes de julio el centenario del fallecimiento de Juan Manuel Durán González, protagonista de la histórica gesta del vuelo del Plus Ultra, la primera travesía aérea transoceánica realizada entre España y el continente americano.

El Ayuntamiento, la Armada y la familia del aviador han presentado este viernes los actos que se desarrollarán este mes en su ciudad natal para recordar la gesta y al militar, que cuenta con distinciones como ser Hijo Predilecto de su ciudad y Marino Ilustre.

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El teniente de navío Juan Manuel Durán González fue el protagonista del primer vuelo transoceánico protagonizado por España.

Aunque la expedición se desarrolló en varias etapas antes del salto definitivo entre África y Sudamérica, el vuelo supuso un enorme desafío técnico y logístico para la época.

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La aeronave, como ha relatado el capitán de Fragata José Luis Sánchez de Lamadrid, tuvo que ser adaptada para soportar tantas horas de vuelo.

Para ello fue incluso necesario reducir el peso de la expedición, ya que apenas 80 kilos de carga podían comprometer el equilibrio del hidroavión.

Todo ello, ha añadido, convirtió aquella travesía en una hazaña "de la que debemos sentirnos muy orgullosos", especialmente teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas de hace un siglo.

El sobrino nieto del aviador, José María de la Cuadra, ha recordado que cuando se realizó el vuelo del Plus Ultra la aeronáutica española apenas contaba con diez años de desarrollo. Entonces todavía no existía el Ejército del Aire.

La expedición estuvo integrada por cuatro militares procedentes tanto del Ejército de Tierra como de la Marina.

La presencia del teniente de navío Juan Manuel Durán fue esencial porque, al tratarse de un cruce oceánico, era imprescindible contar con un marino experto en navegación, ya que los aviadores del Ejército de Tierra carecían de esa formación específica.

La programación promovida por la Armada Española y la familia de Juan Manuel Durán para homenajear a este marino arrancará el martes 14 de julio, con la proyección de un largometraje sobre la hazaña del Plus Ultra en unos cines de Jerez.

El viernes 17 de julio continuará con la conferencia 'Juan Manuel Durán González, Marino Ilustre e Hijo Predilecto de Jerez', en los Claustros de Santo Domingo, y el 21 de julio en la Plaza de las Angustias de Jerez, con un homenaje organizado por la Armada Española junto al monumento levantado en su honor.

El delegado de Cultura de Jerez, Francisco Zurita, ha destacado que para el Ayuntamiento supone "un verdadero honor honrar a uno de nuestros héroes". EFE

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