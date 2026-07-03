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Estabilizado el incendio de Leciñena (Zaragoza) y controlado el de La Fueva (Huesca)

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Zaragoza, 3 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha dado por estabilizado el incendio declarado el martes en el término municipal de Leciñena (Zaragoza), que ha afectado a un perímetro de 3.300 hectáreas, incluida parte de la Sierra de Alcubierre, lo que implica la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras se ha dado por controlado el de La Fueva (Huesca), originado el miércoles.

Al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha transmitido a los medios que el director de extinción ha declarado estabilizado el incendio de Leciñena, lo que significa que el perímetro está asegurado, aunque continúan existiendo "pequeños puntos internos calientes" que se vigilarán y refrescarán durante la noche.

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Esta evolución ha permitido rebajar el nivel del Plan de Protección Civil del 2 al 1 y desmovilizar a la UME para que pueda atender otros grandes incendios activos en España.

No obstante, Bermúdez de Castro ha precisado que durante la noche permanecerán trabajando seis brigadas y que este sábado se incorporarán nuevos medios terrestres y aéreos para enfriar los puntos calientes.

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El consejero también ha anunciado que la carretera A-129 permanecerá cerrada durante toda la noche y que este sábado, tras una nueva reunión del Cecopi, se decidirá si se reabre.

En caso de hacerlo, será con restricciones de acceso al monte y a puntos como el mirador de San Simón para evitar riesgos mientras continúan las labores de extinción.

Por ello, Bermúdez de Castro ha pedido "la máxima responsabilidad", ante el riesgo que significa la presencia de maquinaria pesada y rescoldos.

Asimismo, ha indicado que la previsión meteorológica es favorable por la disminución del viento, aunque ha advertido de una nueva ola de calor a partir del lunes con temperaturas superiores a los 40 grados.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha explicado que, aunque pueda reabrirse la carretera, el acceso al perímetro quemado seguirá restringido mientras continúen los trabajos de extinción.

Ha precisado que la limitación afectará únicamente a la zona incendiada durante este fin de semana y ha recordado que su incumplimiento puede conllevar sanciones, cuyo control corresponderá a los agentes forestales y al Seprona.

Preguntado por la posibilidad de colaborar en otros incendios activos, Bermúdez de Castro ha asegurado que Aragón está dispuesto a enviar medios si el Estado lo solicita.

En este sentido ha recordado que esta colaboración entre comunidades autónomas es habitual y ha señalado que el año pasado Aragón desplazó medios aéreos, brigadas forestales y personal a incendios registrados en Castilla y León, Asturias y Extremadura. EFE

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