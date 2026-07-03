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El juez del 'caso Koldo' imputa a Jéssica Rodríguez y al hermano de Koldo y les cita a declarar el 20 de julio

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha imputado a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, y les ha citado a declarar como investigados el próximo 20 de julio.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que imputa a Rodríguez, García y al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía.

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