Espana agencias

Dolores Redondo publica el 21 de octubre la novela 'Todas las noches, todas las ciudades'

Guardar
Google icon

Barcelona, 3 jul (EFE).- La escritora súper ventas Dolores Redondo publicará el 21 de octubre su nueva novela 'Todas las noches, todas las ciudades', han avanzado este viernes desde su la editorial Destino.

La donostiarra, autora de la 'Trilogía del Baztán', 'Todo esto te daré' o 'Esperando el diluvio', volverá con una "historia absorbente" sobre un escritor, Benedict Newman, al que interroga al policía por unos hechos reales idénticos a los que aparecen recogidos en su último libro.

PUBLICIDAD

Tras sufrir un colapso, Newman de repente es otro: habla y actúa como Colt Star, el detective de sus novelas, dispuesto a investigar el caso en el que su creador es el principal sospechoso, añade la sinopsis.

"Si un escritor pasa décadas enteras habitando la mente de sus personajes, pensando sus pensamientos, sintiendo con su piel, soñando sus sueños, ¿dónde está la frontera? ¿Y qué ocurre cuando esa frontera desaparece?", apunta el texto de presentación del libro.

PUBLICIDAD

Según Destino, "Dolores Redondo regresa a sus lectores con la historia que llevaba años esperando ser contada y se adentra en el territorio más vertiginoso de cuantos puede explorar un escritor: el lugar donde la voz que se inventa y la voz propia ya no se distinguen".

La nueva novela también se publicará al mismo tiempo en catalán por parte de Columna Edicions bajo el título 'Totes les nits, totes les ciutats'. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dani Martínez ficha por RTVE para presentar ‘Hitster’ y pone fin a su última etapa en Mediaset

El presentador será el maestro de ceremonias de la adaptación televisiva del popular juego musical, uno de los grandes formatos de entretenimiento que prepara la cadena pública

Dani Martínez ficha por RTVE para presentar ‘Hitster’ y pone fin a su última etapa en Mediaset

Precio de la luz en España este sábado

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Precio de la luz en España este sábado

El oído absoluto de Kevin, un caso entre diez mil: podía distinguir notas antes de saber leer y toca cuatro instrumentos a sus 13 años

La habilidad del niño, que también convive con una discapacidad intelectual “medio grave”, salió a la luz cuando tocó de memoria una melodía casi desconocida para él en su primer contacto con una flauta dulce

El oído absoluto de Kevin, un caso entre diez mil: podía distinguir notas antes de saber leer y toca cuatro instrumentos a sus 13 años

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

El viento complica las labores de extinción, ya que provoca focos secundarios

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

El menú de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, en la cárcel: pasta con langostinos, curry tailandés y filetes de pollo

El hijo de la princesa heredera tiene algún privilegio en la prisión de Ila, donde están los reclusos más peligrosos de Noruega

El menú de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, en la cárcel: pasta con langostinos, curry tailandés y filetes de pollo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Aviso a camioneros: la nueva norma que quiere imponer la Generalitat para quienes circulen por la AP-7 en Cataluña

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Verano: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

ECONOMÍA

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

DEPORTES

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados