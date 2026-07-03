Disminuyen las retenciones en las carreteras salvo a la salida de Madrid

Madrid, 3 jul (EFE).- Las retenciones de tráfico han disminuido a última hora de la tarde de este viernes, coincidiendo con la primera operación salida del verano, salvo en la A42 a la altura de la localidad de Illescas (Toledo), a la salida de Madrid, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En esta zona había alrededor de tres kilómetros de retenciones pasadas las ocho de la tarde.

También había tráfico intenso a esta hora en la A4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, en sentido salida de la capital; así como en la A49 a su paso por Benacazón (Sevilla), saliendo de la ciudad hispalense, y en la AP2 en Montblanc (Tarragona).

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Más allá de estos casos concretos, la circulación en las carreteras españolas es fluido, según fuentes de la DGT, ya que poco a poco se han ido diluyendo los atascos que hubo a primera hora de la tarde.

Esta primera fase de la Operación Verano 2026 finalizará a las 24 horas del domingo, día 5 de julio, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

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El dispositivo especial de tráfico con motivo del verano se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, un periodo en el que la DGT espera más de 104 millones de viajes, un 3,7 % más que el pasado año.

Además de la de que arranca este viernes, hay otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto). EFE

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