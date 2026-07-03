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Bustinduy: Si hay pruebas de delito en el caso Leire se demostrará en sede judicial

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Avilés (Asturias), 3 jul (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado convencido este viernes de que si hay cualquier prueba de que se haya cometido un delito en el denominado caso Leire se demostrará "en sede judicial" y se conocerá "con prontitud".

"Si existe una prueba la veremos en breve y, si no existe, lo veremos también", ha señalado Bustinduy a preguntas de los periodistas tras la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para influir en el devenir de los casos judiciales que afectan al Gobierno.

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El titular de Derechos Sociales ha incidido en que las decisiones "pertinentes" se adoptarán en sede judicial "que es donde deben tomarse" y que, desde el ámbito político, lo que debe exigirse "siempre y con total rotundidad" una transparencia y una responsabilidad "absoluta" de los poderes públicos.

Bustinduy ha hecho estas afirmaciones durante su participación en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, que se celebra en la ciudad asturiana de Avilés para debatir sobre el fortalecimiento de sistemas de cuidados, en la que participa junto a la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. EFE

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rm-agg/aam

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