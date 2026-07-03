Amnistía Internacional dice que la 'prioridad nacional' viola al menos 3 derechos humanos

Madrid, 3 jul (EFE).- Amnistía Internacional ha pedido este viernes a los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, fruto de acuerdos PP-Vox, que abandonen el principio de 'prioridad nacional' porque "viola al menos tres derechos humanos" e "incrementa el racismo y la xenofobia".

Tras analizar los recientes pactos de gobierno que han firmado el Partido Popular y Vox, el último este jueves en Andalucía, pide a los cuatro gobiernos que cumplan con las recomendaciones que hizo el Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a España en 2020.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Amnistía Internacional dice que la 'prioridad nacional' "podría incumplir" la obligación de no discriminar, ni directa ni indirectamente, en el acceso a derechos; la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y no tomar medidas regresivas que empeoren las condiciones de vida de las personas; y la violación del principio del interés superior del menor, especialmente la infancia migrante no acompañada, seguidos frecuentemente de discursos criminalizadores del colectivo.

Considera que esos pactos de gobierno "contienen medidas discriminatorias directas e indirectas y regresivas en derechos" al exigir que todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas tengan como objetivo procurar "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

PUBLICIDAD

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha declarado que "disfrazar el concepto de ‘prioridad nacional’ con la exigencia de requisitos que en la práctica suponen una barrera de acceso mayor para determinados colectivos es también discriminación". EFE