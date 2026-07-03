Aena optimizará el uso de la capacidad de Barajas y El Prat para el verano de 2027

Madrid, 3 jul (EFE).- Aena optimizará el uso de la capacidad disponible de los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para el verano de 2027 ante las limitaciones de capacidad que sufren algunas terminales durante las horas pico del día.

Las compañías aéreas afectadas que operan en ambos aeropuertos ya han sido informadas, según ha indicado este viernes en un comunicado Aena, que busca desestacionalizar los nuevos 'slots' dentro de las horas pico de actividad en favor de las horas valle.

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Aena pretende así ordenar y distribuir el espacio en las distintas terminales de ambos aeropuertos para la correcta asimilación de nuevas peticiones de franjas horarias (slots) a partir del verano de 2027.

Para ello, presentará próximamente la proposición formal de capacidad de las terminales de ambos aeropuertos para su remisión a la Dirección General de Aviación Civil y su posterior publicación.

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Además, entiende que estas limitaciones desaparecerán una vez se vayan ejecutando las inversiones propuestas por Aena para el ciclo inversor 2027-2031, dentro del llamado 'DORA 3'.

Hasta ahora se publicaba la capacidad de todo el aeropuerto, a través del campo de vuelo (pistas), sin diferenciar por terminales, pero ahora se añadirá la capacidad por terminales como en los principales aeropuertos de la red y en algunos internacionales.

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Por lo tanto, la compañía aeroportuaria declarará los pasajeros por terminal y tipo de tráfico que podrá desarrollarse en las terminales de aeropuertos ante las limitaciones de capacidad que sufren estos durante las horas pico del día, ha explicado Aena.

Con ello, busca desestacionalizar los nuevos 'slots' dentro de las horas pico de actividad en favor de las horas valle, una medida que adaptará de forma dinámica el espacio de las terminales sin limitar su actual capacidad.

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De esta forma, ha agregado Aena, se persigue hacer más eficientes las terminales para garantizar un servicio de máxima calidad a los pasajeros.

Esta redistribución de espacio y, en consecuencia, de capacidad, solo afectará a las compañías aéreas que quieran crecer en ambos aeropuertos en determinadas horas o meses.

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Es decir, los derechos de 'slots' históricos que hoy ya tienen las aerolíneas seguirán vigentes sin variación alguna.

La información a las compañías aéreas se ha trasladado, ha explicado Aena, en reuniones informativas del comité de franjas horarias convocado por AECFA (Asociación Española de Coordinación de Franjas Horarias), que es el organismo que determina los parámetros de asignación de 'slots' en función de los datos de capacidad de los aeropuertos publicados por la Dirección General de Aviación Civil.

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Estas limitaciones desaparecerán una vez se vayan ejecutando las inversiones propuestas por Aena para el próximo ciclo inversor. EFE