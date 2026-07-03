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A prisión tres aluniceros por robar joyas valoradas en 6 millones de euros en Huelva

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Huelva, 3 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal especializado en robos con fuerza en establecimientos, principalmente joyerías, presuntamente implicados en el robo de una joyería de Huelva donde fueron sustraídas joyas valoradas en casi seis millones de euros, y ya se encuentran en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de febrero, cuando un grupo compuesto por varias personas cometió un robo con fuerza mediante el método del alunizaje, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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Los asaltantes forzaron los accesos al establecimiento utilizando una herramienta tipo pinza de separación hidráulica y, una vez en el interior, fracturaron los expositores con picos y mazas para apoderarse de numerosas piezas de joyería de gran valor.

Para la comisión del delito utilizaron dos vehículos de alta gama previamente sustraídos que sirvieron tanto para acceder al establecimiento como para facilitar la huida.

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Durante el desarrollo de la investigación, y gracias a los canales de coordinación policial, los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los vehículos empleados en el robo de Huelva había sido utilizado posteriormente en dos robos cometidos sobre el mismo almacén de joyería al por mayor ubicado en Madrid capital.

En este segundo hecho, los autores emplearon nuevamente una pinza de separación hidráulica, una herramienta industrial altamente especializada, de elevado coste económico y cuya adquisición se encuentra restringida en los canales convencionales de venta.

Los investigadores consideran que el uso de este tipo de instrumental, junto con la capacidad para neutralizar sistemas de alarma y la utilización de vehículos de alta gama sustraídos a los que modificaban las placas de matrícula con otras robadas o dobladas, evidencia el elevado grado de profesionalización de los integrantes del grupo.

Las pesquisas desarrolladas permitieron identificar a tres varones afincados en la Comunidad de Madrid como presuntos integrantes del entramado criminal, siendo detenidos por tres robos con fuerza, dos hurtos y robo de uso de vehículo, un hurto y dos delitos de falsedad documental.

Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial todos ellos han ingresado en prisión.

La investigación continúa abierta para determinar la posible participación de otros miembros del grupo y su implicación en hechos delictivos de características similares cometidos en distintos puntos del territorio nacional. EFE

lra/pst/aam

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