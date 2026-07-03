1-0. Argentina le gana a Cabo Verde con el gol veinte de Messi en los Mundiales

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Con el vigésimo gol de Lionel Messi en la historia de los Mundiales, anotado en el minuto 29, Argentina derrota por 1-0 a Cabo Verde al término del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Miami.

Con el tanto, Messi llega a siete en la clasificación de artilleros de este Mundial, escoltado por Kylian Mbappé con seis y Erling Haaland y Harry Kane con cinco.

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El ganador entre argentinos y caboverdianos jugará el 7 de julio por los octavos de final en Atlanta contra Egipto. EFE