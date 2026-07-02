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Un coro sevillano lleva al Parlamento Europeo una cantata sobre Greta Thunberg

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Sevilla, 2 jul (EFE).- El coro del colectivo musical 'proyectoeLe', formado por unos 30 músicos de Sevilla, ha presentado en el Parlamento Europeo una creación escénico-musical que dramatiza la trayectoria vital y los discursos de la activista climática Greta Thunberg.

El objetivo de la 'Greta's Cantata', compuesta por el director de 'proyectoeLe', Carlos Cansino, ha sido trasladar al ámbito artístico la urgencia de la crisis climática y su dimensión humana, según ha informado este colectivo en una nota de prensa.

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La obra combina texto y voz, junto con música electrónica y de instrumentos como la marimba, el vibráfono y el clarinete, e incorpora fragmentos de discursos de Thunberg a fin de "humanizar su figura más allá del icono mediático y político".

El acto de presentación ha tenido lugar pasado el mediodía de este jueves con el apoyo en la difusión de la Embajada de España en Bruselas y del Instituto Cervantes.

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Los organizadores han agradecido el papel de la eurodiputada socialista Lina Gálvez por facilitar la cesión de un espacio institucional para la representación de la obra. EFE

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