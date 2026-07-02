El lado más desconocido de Luis de la Fuente: su discreta familia, la profesión de su hijo y la sorprendente afición que pocos conocen

El seleccionador español, Luis de la Fuente (EFE/Andreu Esteban)

Luis de la Fuente se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol español. Desde que asumió el banquillo de la selección, el técnico riojano ha conquistado a la afición con sus resultados y su forma de gestionar el vestuario, hasta el punto de convertirse en una de las figuras más respetadas del deporte nacional. Sin embargo, lejos de las ruedas de prensa y de los focos, existe una faceta mucho menos conocida: la de un hombre profundamente familiar que ha hecho de la discreción una de sus señas de identidad.

A diferencia de otros rostros del fútbol, el seleccionador siempre ha procurado mantener a los suyos al margen de la exposición mediática. Apenas habla de su vida privada y son muy contadas las ocasiones en las que ha compartido detalles sobre su familia, sus aficiones o su infancia.

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Aun así, en distintas entrevistas ha dejado entrever cómo es realmente el hombre que se esconde detrás del entrenador.

Una familia lejos de los focos y un hijo que ha seguido sus pasos

Luis de la Fuente está casado con una mujer natural de Camas (Sevilla), aunque ambos han optado desde el principio por mantener su relación completamente alejada del foco mediático. Juntos han formado una familia con tres hijos, que también han crecido con la máxima discreción pese a la creciente popularidad del seleccionador.

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Luis de la Fuente con su hijo Alberto en una imagen de redes sociales. (Instagram @3_delafuente)

El único miembro de la familia que ha trascendido públicamente es Alberto de la Fuente, uno de sus hijos, que también ha orientado su carrera profesional hacia el mundo del fútbol. En su caso, no desde el terreno de juego, sino como analista y especialista en metodología deportiva, una labor que desarrolla dentro de la Real Federación Española de Fútbol tras haber pasado anteriormente por el Huesca.

El seleccionador nunca ha escondido el orgullo que siente por él. Durante una entrevista en RTVE llegó incluso a bromear con la preparación de su hijo: “Sabe muchísimo más que yo, está mucho más preparado, es muy bueno y da gusto ver a gente joven con la inquietud que tiene”, aseguraba entre sonrisas.

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Haro, el lugar al que siempre regresa

Aunque su trabajo le obliga a viajar constantemente, Luis de la Fuente sigue muy ligado a Haro, la localidad riojana donde nació el 21 de junio de 1961 y donde conserva gran parte de sus recuerdos.

Su padre, Alberto de la Fuente, era marino mercante y un gran aficionado al fútbol, una pasión que compartía con su hijo durante sus habituales visitas a San Mamés. Su madre, Berta Castillo, regentó durante años una conocida mercería situada en la Plaza de la Paz, un negocio familiar que posteriormente continuó su hermana Ana.

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l seleccionador de España, Luis De La Fuente, durante la rueda de prensa. REUTERS/Matthew Childs

El propio seleccionador ha hablado en numerosas ocasiones del cariño que siente por su tierra. En una entrevista concedida a 20 Minutos recordaba que fueron sus padres quienes le enseñaron a valorar sus orígenes. “Me transmitieron el amor a mi pueblo y me enseñaron a querer a Haro como ellos lo querían”, explicaba.

También en declaraciones a La Rioja confesó que continúa manteniendo un vínculo muy especial con su localidad natal. “Son mis raíces, mis costumbres y mis tradiciones. Allí está mi familia, mis amigos de la niñez y mis mejores recuerdos”, afirmaba, asegurando además que siempre que su agenda se lo permite intenta regresar, especialmente en las fechas más señaladas.

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Su fe y una afición que sorprende a muchos

El técnico nunca ha ocultado la importancia que tiene la religión en su vida. De hecho, es habitual verle persignarse antes de los encuentros de la selección, un gesto que responde a una convicción profundamente personal. En una entrevista concedida a OK Diario explicó el papel que desempeña la fe en su día a día: “Para mí, la fe es una fuente de fortaleza y serenidad. Me da claridad para tomar decisiones, me guía en mi día a día”.

Luis de la Fuente en una rueda de prensa. (Europa Press)

Pero probablemente la faceta más desconocida del seleccionador tenga poco que ver con el fútbol. Entre sus grandes aficiones está el karaoke. Quienes forman parte de su círculo más cercano aseguran que no tiene ningún reparo en coger un micrófono y cantar delante de amigos y familiares, especialmente temas de algunos de sus artistas favoritos.

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