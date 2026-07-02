Guillem Vives abandona el Asisa Joventut tras cinco temporadas

Badalona (Barcelona), 2 jul (EFE).- El base Guillem Vives ha abandonado la disciplina del Asisa Joventut tras cinco temporadas con los verdinegros, según ha informado este jueves la entidad badalonesa en un comunicado.

Vives, canterano del club, ha jugado 236 partidos con la elástica verdinegra. La pasada temporada, sin embargo, tuvo unas estadísticas discretas, con 4,4 puntos y 1,1 asistencias por encuentro.

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El jugador catalán firmará en breve por otro equipo de la Liga Endesa, según informaron a EFE fuentes cercanas al mismo.

Con la salida de Vives, el Asisa Joventut decidió no ejercer la cláusula de corte del base sueco Ludde Hakanson, que seguirá un año más en Badalona.

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El club catalán sigue pendiente de la posible continuidad del base Ricky Rubio, que en los próximos días debería dar una respuesta al Joventut sobre su oferta de renovación. EFE

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