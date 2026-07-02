En julio, regresa Assassin’s Creed: Black Flag y llegan Rhythm Paradise y Splatoon Riders

Javier Picazo Feliu.

Madrid, 3 jul (EFE).- Julio arranca con una fuerte apuesta por la variedad y el retorno de grandes clásicos como el la remasterización del aplaudido juego de piratas 'Assassin's Creed Black Flag', la innovación cooperativa del nuevo 'Splatoon Raiders', el ritmo inconfundible de 'Rhythm Paradise Groove' o el clásico Monopoly versión consolas con el recién estrenado temático sobre Star Wars.

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El clásico juego de mesa familiar totalmente personalizado con 22 personas de las películas y series de la saga galáctica con habilidades especiales, cinemáticas, casillas especiales y sorpresas a la hora de comprar y mejorar las propiedades. Tiene, además, como novedad un sistema de batalla que activa desafíos de dados para decidir quién controla una ubicación cuando los jugadores caen en la misma casilla y un cooperativo para jugar en equipos.

La popular aventura de piratas y asesinos de la saga más famosa de los videojuegos regresa en forma de reinterpretación del clásico original. Concebido para aprovechar la potencia de las consolas y ordenadores actuales, este título de acción en mundo abierto busca no solo un salto gráfico sino jugosas novedades. Un imprescidible para todos aquellos que no hayan jugado al original.

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La mítica saga musical de Nintendo estrena su esperada entrega en la consola híbrida. Conocido en territorio americano como Rhythm Heaven Groove, este título publicado y desarrollado por la firma nipona llega para ofrecer nuevos minijuegos rítmicos manteniendo el sentido del humor y la precisión que caracterizan a la franquicia.

Nintendo expande el universo de su popular shooter de tinta con una nueva propuesta exclusiva para su consola de nueva generación. Este título lleva la jugabilidad clásica un paso más allá, combinando los tradicionales disparos en tercera persona con nuevas mecánicas centradas en la exploración y la cooperación en equipo.

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Los amantes de los 'soulslike' (juegos inspirados en la mítica saga de 'Dark Souls) están de enhorabuena porque a finales de mes llega 'The Relic', una propuesta muy oscura de reinos fantásticos en un mundo postapocalíptico en el que deberán recuperar poderosas reliquias y devolver la prosperidad al reino.

Los usuarios del servicio de suscripción de Playstation recibirán una potente lista de juegos este mes entre los que destacan la acción bélica de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’, la estrategia y rol de ‘For the King II’ y la aclamada aventura indie ‘CrossCode’, todos disponibles tanto para PS4 como para PS5.

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El servicio de suscripción de Microsoft amplía su catálogo de julio con una variada selección de títulos. Los jugadores podrán disfrutar de ‘RV There Yet?’, la acción de ‘Abyssus’, el regreso a la Segunda Guerra Mundial con ‘Call of Duty: Vanguard’ y, gracias a la integración con EA Play, el simulador deportivo EA SPORTS FC 26. EFE

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