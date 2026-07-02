El Espanyol jugará un amistoso contra el Coventry el 8 de agosto

Barcelona, 2 jul (EFE).- El Espanyol se enfrentará al Coventry inglés en un partido amistoso el próximo 8 de agosto en el Coventry Building Society Arena, ha informado este jueves la entidad blanquiazul.

El Coventry, equipo recién ascendido a la Premier League inglesa, examinará la preparación de la plantilla del Espanyol a falta de una semana para arrancar la competición liguera, contra el Levante en el RCDE Stadium el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Será el último ensayo de pretemporada para los periquitos.

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El duelo contra el Coventry es el quinto amistoso confirmado. El Espanyol se medirá a la UE Olot el 18 de julio; al Pau francés, el 21; y al Sabadell, el 25. Después, jugará tres amistosos contra equipos ingleses: se medirá al Burnley, el 29; al Middlesbrough, el 1 de agosto; y el día 8, al Coventry. EFE

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