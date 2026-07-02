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Anisimova remonta a Kenin y se cita con Madison Keys

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Redacción deportes, 2 jul (EFE).- La estadounidense Amanda Anisimova, sexta jugadora del mundo y finalista de Wimbledon en el pasado año, tuvo que aprovechar su experiencia en el súper desempate del último set para vencer a su compatriota Sofia Kenin (6-2, 4-6 y 7-6(3)) y citarse en tercera ronda con Madison Keys.

Estuvo contra las cuerdas la subcampeona que se encontró con un 'break' abajo en el set decisivo Anisimova que enderezó los cara a cara con Kenin, con la que había perdido en los dos últimos enfrentamientos, el más reciente en Charleston, el pasado curso, sobre tierra.

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"Algunos momentos fueron difíciles. Pero estoy feliz al final de haber pasado a la siguiente ronda. Ha sido el saque lo que me ha mantenido en el partido. Nunca lo diría porque no soy una especialista en sacar. Esta vez lo he hecho bastante bien", dijo la sexta jugadora del mundo que lleva ocho victorias en los nueve últimos encuentros que ha jugado en el All England Club. EFE

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