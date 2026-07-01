Unai Sordo ve sorprendente la imputación de la presidenta de la SEPI pero pide prudencia

San Lorenzo de El Escorial, 1 jul (EFE).- El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha dicho este miércoles que le parece "sorprendente" la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, pero ha pedido "prudencia" para saber "exactamente" lo que se está investigando.

En declaraciones a los medios desde los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Sordo también ha manifestado su sorpresa con respecto a la imputación simultánea de otras 24 personas en la causa que investiga una supuesta organización ilegal para desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE, instruida por el juez Santiago Pedraz.

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El líder sindical ha llamado a "no inferir conclusiones precipitadas" sobre posibles comportamientos irregulares en la transferencia de fondos por parte de la SEPI a otras empresas porque aún "se está investigando" qué ha sucedido y quién ha tenido algo que ver, ha explicado.

Aún así, ha pedido "tolerancia cero con cualquier corrupción", pero ha reclamado también cautela con respecto a la idea de que "todos los recursos públicos que se han metido a la economía" puedan estar bajo sospecha. "Conviene distinguir", ha expresado. EFE

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