Un estudio revela el beneficio de los biomarcadores del alzhéimer en mayores de 80 años

Barcelona, 1 jul (EFE).- Un estudio sobre el deterioro cognitivo en mayores de 80 años liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau de Barcelona revela los beneficios del uso de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer también en esta población, que podría así tener acceso a las nuevas terapias.

En un comunicado, este instituto (IR Sant Pau) ha destacado este miércoles que la llegada de nuevos fármacos capaces de ralentizar la enfermedad "refuerza la necesidad de un diagnóstico más precoz y preciso, también en pacientes de edad avanzada que podrían beneficiarse de estas terapias".

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Publicado en la revista Neurology, el trabajo demuestra que la presencia de biología alzhéimer (que se ve mediante biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo y en sangre) permite identificar a los pacientes de esta edad con mayor riesgo de progresión a demencia y previene de la tendencia al "edadismo".

El doctor Ignacio Illán-Gala, investigador del grupo de Neurobiología de las Demencias del IR Sant Pau y uno de los autores del trabajo, ha alertado de que "no todos los problemas de memoria a partir de los ochenta años son normales, y asumirlos como tal puede llevar a infradiagnosticar enfermedades como el alzhéimer".

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"Hay que superar el peso del edadismo en el abordaje de estos pacientes y avanzar hacia un diagnóstico más preciso también en edades avanzadas", ha apuntado.

En esta línea, los especialistas que participan en el estudio afirman que uno de los principales retos en el abordaje del deterioro cognitivo en personas de edad muy avanzada es la precisión limitada del diagnóstico basado exclusivamente en la evaluación clínica.

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La investigación vuelve así a cuestionar la visión que lleva a atribuir a la edad muchas alteraciones de la memoria sin profundizar en su causa.

El estudio analizó a 167 personas mayores de 80 años con deterioro cognitivo leve procedentes de la cohorte Sant Pau Initiative on Neurodegeneration (SPIN), que evalúa a los pacientes de forma sistemática mediante biomarcadores.

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Cerca del 70 % presentaban biología compatible con enfermedad de Alzheimer, determinada a partir del análisis de proteínas características en líquido cefalorraquídeo y su correlato en sangre.

Aunque en el momento inicial las diferencias cognitivas entre los pacientes con y sin esta biología eran relativamente discretas, la evolución a lo largo del seguimiento fue claramente distinta.

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El doctor Illán-Gala ha destacado que "cada vez vemos más personas mayores que consultan porque notan cambios en su memoria y quieren saber qué les está pasando y qué pueden espera". "Responder a estas preguntas forma parte de una atención adecuada", insiste. EFE