UGT denuncia que se piden hasta 150 euros por una cita que es gratuita para expedir el TIE

Barcelona, 1 jul (EFE).- El sindicato UGT ha denunciado este miércoles que la falta de citas disponibles para la expedición de la tarjeta de identidad de extranjeros (TIE) esta favoreciendo "un mercado ilegal de reventa" y que se están pidiendo hasta 150 euros por una gestión que es gratuita.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno cerró ayer el plazo para la presentación de solicitudes y ahora se abre la fase de tramitación, en la que destaca la expedición del TIE para los que hayan recibido una respuesta favorable.

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La asociación de ayuda a los inmigrantes de UGT, AMIC-UGT, ha asegurado que la obtención de la cita para la toma de las huellas y la expedición de esta tarjeta será el principal "cuello de botella" en el camino de la regularización.

Para evitar el mercado ilegal de reventa de citas, ha exigido a la administración central que asigne de manera automática la cita en las comisarías de la policía, una vez se haya resuelto de manera favorable el expediente.

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La directora de AMIC, Mariana Isla, y la presidenta de AMIC-UGT, Eva Gajardo, han denunciado esta situación en la rueda de prensa de presentación de los principales datos de la campaña 'Regularízate!', que ha puesto en marcha para ayudar a los migrantes en el proceso para regularizar su presencia en España.

El sindicato ha atendido de manera gratuita a 8.414 personas y ha presentado 1.730 expedientes de regularización, de los que 592 ya han sido admitidos a trámite.

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El perfil mayoritario de estas personas es el de una mujer, procedente de un país de Latinoamérica. Así, la primera nacionalidad de los solicitantes es la colombiana, seguida de la peruana, la hondureña y la venezolana.

El sindicato ha reclamado también una campaña antifraude para proteger a las personas migradas, y otras de información sobre los derechos laborales y las obligaciones y la flexibilización de los plazos para aportar documentación consular. EFE

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