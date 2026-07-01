Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)

El precio de luz en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este jueves 2 de julio, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 2 de julio

Precio medio: 46.79 euros por megavatio hora

Precio máximo: 118.27 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este jueves 2 de julio, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.67 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.74 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 69.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 63.75 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.54 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 74.22 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.21 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 52.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 7.51 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.2 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.59 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.91 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.58 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 116.21 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 118.27 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 107.25 euros por megavatio hora.