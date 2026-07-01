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Montse Mínguez niega que el PSOE no haya hecho autocrítica y reta a otros partidos a que les "copien"

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado que el Comité Federal del PSOE no haya hecho autocrítica, alega que llevan un año mejorando los sistemas de control interno y de transparencia y ha invitado a otros partidos que les copien.

La dirigente socialista ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha negado la mayor y ha precisado que "son críticos" porque actúan cuando detectan corrupción y el PSOE lleva "actuando un año": ha remodelado la Ejecutiva, cambiado la secretaría de Organización, los mecanismos de control interno y aumentado la transparencia.

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Sobre este último punto, ha alegado que el PSOE es el partido más transparente según el índice de transparencia con un 83 por ciento: "les diré que el Partido Popular y Vox no llegan ni al 25%".

Dicho esto, ha expuesto que cuando detectan un problema interno o algún tipo de acción que "no cuadra con la realidad" actúan y expulsan a la militancia por lo que cree que "lecciones" no les pueden dar "ninguna".

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"A veces me dicen es que esto es el y tú más. No, esto es el 'y que más'", ha exclamado al tiempo que ha invitado a otros partidos que les critican a "que les copien".

DENUNCIA DIFERENTES VARAS DE MEDIR DE LA JUSTICIA

Montse Mínguez ha eludido pronunciarse directamente sobre la imputación de la presidenta de la Sepi por la Audiencia Nacional además de otras 24 personas por su presunta implicación en los rescates de varias empresas realizados por el Gobierno, entre ellos Tubos Reunidos.

En su opinión, la justicia tiene "diferentes varas de medir" cuando la corrupción afecta al PP o cuando esta afecta al PSOE y funciona a "dos velocidades" distintas.

En este sentido ha señalado que al exsecretario de Organización del PSOE le han caído 24 años de prisión, mientras que el "corruptor" Víctor de Aldama está fuera de la cárcel a pesar de que ha reconocido que "iba por la calle con una mochila con 10.000 euros en efectivo".

También ha precisado que aún no hay sentencia del 'caso Kitchen' después de 12 o 13 años, el 'caso Gürtel' "lleva no sé cuántos juicios" y al señor Montoro, que le están investigando desde hace un año y medio, "no ha ido ni a declarar".

En cambio, ha argumentado, "el señor Zapatero ha tenido que ir ya una vez y creo que va a ir pronto otra". También ha citado los casos de la mujer de Pedro Sánchez y de su hermano que, en su opinión, han sido investigados solo por ser familiares del presidente del Gobierno.

Dicho esto, Montse Mínguez se ha mostrado convencida de que "la gente está viendo esa doble velocidad" y que hay "diferentes varas de medir". Pero se ha mostrado confiada en que la "verdad saldrá a la luz" y ha reconocido que "hay que tener paciencia".

"No todo el mundo es culpable porque salga en diferentes autos o en diferentes informes de la UCO", ha espetado añadiendo que la UCO investiga, pero "se tiene que probar y al final se tiene que demostrar".

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EuropaPress

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