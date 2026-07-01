Espana agencias

Las aulas digitales y los portátiles y tabletas; más presentes que nunca en los colegios

Guardar
Google icon

Madrid, 1 jul (EFE).- Las aulas dotadas con sistemas digitales interactivos, como pizarras, paneles o mesas multitáctiles están más presentes que nunca en los colegios y siete de cada diez centros educativos cuentan con estas herramientas. Además, los portátiles y las tabletas representan más de la mitad de los equipos disponibles.

La última estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre Tecnología de la Información y la Comunicación en los centros educativos revela que tanto los portátiles como las tabletas PC han aumentado hasta el 55 y el 17 %, respectivamente, en el curso 2024-2025, frente al 44 y el 15 % de 2020-2021.

PUBLICIDAD

El 71 % de los centros educativos, tanto de primaria, secundaria, Bachillerato como de Formación Profesional tiene aulas dotadas con sistemas digitales interactivos, 8,8 puntos porcentuales más que dos años antes.

Los dispositivos móviles (portátiles y tabletas) representan más de la mitad de los equipos disponibles en los centros educativos, el 71 %, aunque por otra parte se ha reducido el peso de los ordenadores de sobremesa en 12,3 puntos.

PUBLICIDAD

Cataluña (85 %), Castilla-La Mancha (82 %) y la Comunidad Foral de Navarra (77 %) son las comunidades con mayor implantación de dispositivos móviles frente a la Región de Murcia (53,5 %), Aragón (54 %) y Comunitat Valenciana (54 %) que presentan los porcentajes más bajos, y precisamente los más altos en dispositivos de sobremesa.

Las mayores proporciones de tabletas PC están en la Ciudad Autónoma de Melilla (35 %), La Rioja (33,4 %) y Canarias (32 %).

La disponibilidad de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), en los que el alumnado puede realizar ejercicios o interaccionar con el profesorado se extiende al 82,5 % de los centros educativos y el 57 % cuenta con equipos (kit) de robótica, lo que supone 18,7 puntos más que en el curso 2022-2023.

 El porcentaje más alto de centros con kit de robótica corresponde a los centros públicos de Educación Secundaria y FP, que asciende hasta el 71 %. Además, la mitad dispone de impresoras 3D, sobre todo en los centros de secundaria y FP, donde el porcentaje es del 85 %.

En el curso 2024-2025 el número de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje es de 2,1 alumnos, una décima menos que dos cursos antes: en los centros públicos 1,9 ordenadores por estudiante y en los privados 2,7 por alumno o alumna.

Por comunidades autónomas, las proporciones más bajas -inferiores a 2 alumnos por ordenador- se registran en la Comunidad Foral de Navarra (1,1), Cantabria (1,4) y Canarias (1,4), mientras que las más altas corresponden a Aragón (2,8), Comunitat Valenciana (2,6) e Illes Balears (2,5).

Atendiendo al tamaño de municipio, el indicador varía entre 1,1 ordenador por persona en los municipios más pequeños, de hasta 1.000 habitantes, y 2,4 en los más poblados, de más de 500.000 habitantes.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cantabria cierra la temporada del salmón con solo 3 capturas, el peor dato desde que hay registros: otra señal del declive de la especie

En el mes de marzo, la asociación Saxífraga solicitó al MITECO que este emblemático pez fuese catalogado como “en peligro de extinción”

Cantabria cierra la temporada del salmón con solo 3 capturas, el peor dato desde que hay registros: otra señal del declive de la especie

Pastel frío de jamón y queso con huevo y espinacas, una receta fácil y alta en proteína para las cenas de verano

Este sencillo pastel es ideal para cuando buscamos recetas fáciles, ricas y saciantes que gusten a toda la familia

Pastel frío de jamón y queso con huevo y espinacas, una receta fácil y alta en proteína para las cenas de verano

El aviso de los expertos sobre comprar gafas de sol baratas para este verano: deben estar homologadas, tener el certificado europeo y haber superado un control sanitario

El principal problema de las gafas compradas en mercadillos o bazares radica en la falta de garantías sobre su capacidad de protección real. Según expertos, muchas de estas gafas únicamente tiñen el plástico, pero no filtran la radiación ultravioleta, lo que incrementa el peligro de lesiones oculares.

El aviso de los expertos sobre comprar gafas de sol baratas para este verano: deben estar homologadas, tener el certificado europeo y haber superado un control sanitario

Audiencias junio 2026: La 1 rompe la racha de Antena 3 gracias al Mundial y Telecinco firma otro mínimo histórico

La cadena pública lidera junio impulsada por el fútbol, pone fin a 22 meses consecutivos de liderazgo de Antena 3 y deja a Telecinco en su peor dato de la historia durante la temporada regular

Audiencias junio 2026: La 1 rompe la racha de Antena 3 gracias al Mundial y Telecinco firma otro mínimo histórico

Cisma en la Iglesia: la fraternidad ultracatólica con base en Suiza que nombrará cuatro obispos sin el permiso del papa

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocida como los lefebvrianos, plantea un nuevo reto al Vaticano

Cisma en la Iglesia: la fraternidad ultracatólica con base en Suiza que nombrará cuatro obispos sin el permiso del papa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Narciso Michavila (GAD3) habla claro sobre la ley de nietos: “Los españoles hemos elegido ya 5.600 diputados, ¿sabes cuántos han cambiado por el voto exterior?“

Narciso Michavila (GAD3) habla claro sobre la ley de nietos: “Los españoles hemos elegido ya 5.600 diputados, ¿sabes cuántos han cambiado por el voto exterior?“

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

ECONOMÍA

Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

La factura del gas sube un 21,5% en julio por el regreso del IVA al 21% y el precio del petróleo disparado

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo