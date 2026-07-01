Detenido un hombre en Córdoba con una orden de búsqueda por apología del terrorismo

Córdoba, 1 jul (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a una persona sobre la que pesaba una orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión decretada por la Audiencia Nacional por delitos de apología del terrorismo.

La investigación, según la Comisaría Provincial de Policía, comenzó en febrero de 2023, cuando se recibieron informaciones sobre la presencia en Córdoba del ahora detenido, que al parecer podría encontrarse en proceso de radicalización de carácter yihadista.

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Tras las primeras pesquisas policiales se constató este extremo, se inició la correspondiente investigación policial y se comprobó que esta hombre mostraba "un estado cada vez más radicalizado".

Paralelamente, la Policía supo que la Audiencia Nacional había emitido una orden la búsqueda, detención e ingreso en prisión de esta persona por delitos de apología del terrorismo.

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Ante ello, los agentes le localizaron y detuvieron. Fue puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión. EFE