Detenida por estafar 7.000 euros a una empresa tras suplantar la identidad por correo

València, 1 jul (EFE).- La CiberComandancia de la Guardia Civil ha identificado y detenido a una mujer como presunta autora de un fraude que supuso un perjuicio económico de 7.000 euros a una empresa con sede en Valencia tras suplantar la identidad de uno de sus proveedores habituales mediante el correo empresarial.

Según ha informado el Instituto armado en un comunicado, la mujer era la titular de la cuenta receptora de los fondos y ha sido detenida como responsable de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

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Los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando la empresa valenciana recibió por correo electrónico una factura aparentemente emitida por su proveedor en concepto de servicios ya prestados y, al día siguiente, ordenó la transferencia del importe pendiente a la cuenta que figuraba en el documento.

Días después, el proveedor advirtió que nunca había recibido el pago, ya que la cuenta consignada en la factura no era la suya.

El cotejo posterior reveló la existencia de dos facturas idénticas con números de cuenta distintos -la legítima y la fraudulenta-, confirmando que los atacantes habían interceptado la comunicación y alterado los datos de abono.

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La entidad perjudicada reclamó los fondos, pero el titular de la cuenta de destino se negó a devolverlos, lo que motivó la presentación de la correspondiente denuncia.

En el marco de la investigación, la CiberComandancia solicitó el bloqueo de la cuenta receptora y la entidad bancaria confirmó que su titular era una mujer, y que el saldo retenido ascendía a una escasa cantidad, lo que evidenciaba que el dinero había sido extraído de forma casi inmediata.

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El análisis de los movimientos, comprendido entre los días anteriores, reveló que la cuenta había recibido dos transferencias por cerca de 12.000 euros -procedentes de dos empresas distintas- y emitido, casi de forma inmediata seis transferencias por importe de 12.000 euros, vaciándose hasta el saldo finalmente bloqueado.

El estudio técnico de la conexión empleada para ordenar las transferencias fraudulentas determinó que la dirección IP utilizada no correspondía a un acceso doméstico o residencial, sino a una infraestructura de servicios en la nube, un dato que apunta a un modo de actuar en el que los responsables recurrieron a servidores virtuales para enmascarar su ubicación real.

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A la detenida, con domicilio en una pequeña localidad de A Coruña, se le atribuye, en primer lugar, un delito de estafa por producir engaño en el perjudicado, mediante un segundo delito de falsedad en documento mercantil, por figurar su cuenta como destino del pago en la factura manipulada que recibió la empresa perjudicada.

Asimismo, en tercer lugar, un delito de blanqueo de capitales al remitir inmediatamente los fondos obtenidos ilícitamente a varias cuentas en el extranjero actuando como un engranaje indispensable para el lavado del dinero defraudado.

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La mujer se acogió a su derecho a no declarar y fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Ribeira. EFE