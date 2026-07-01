Cáceres, primera parada nacional de un circuito de 3x3 FIBA clasificatorio World Tour

Cáceres, 1 jul (EFE).- La Plaza de Toros de Cáceres acogerá del 9 al 12 de julio el primer evento clasificatorio en España al circuito World Tour 2026 de baloncesto 3x3 FIBA, con la celebración de dos competiciones internacionales que reunirán a 32 equipos de más de una quincena de países.

Se trata de las competiciones oficiales FIBA 3x3 Women’s Series Cáceres Stop 2026 y FIBA 3x3 Challenger 2026, femenina y masculina, respectivamente, con la participación de 16 equipos en cada una.

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A nivel nacional, es la primera parada de un circuito que también realizará eventos similares en Barcelona, Jaén, Madrid y Málaga hasta octubre.

Así, en el principal torneo femenino de este deporte olímpico impulsado por FIBA se medirán el 9 y 10 de julio en Cáceres equipos de Rumanía, Azerbaiyán, Letonia, Chile, Hungría, Italia, Lituania, Benín, España, Puerto Rico, Portugal, Eslovenia, Croacia, Bélgica y Egipto.

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La competición servirá para sumar puntos de cara a la carrera a la Women´s Series Final, aunque no clasifica para el World Tour.

Además, en el torneo masculino, clasificatorio para el FIBA 3x3 World Tour, competirán el 11 y 12 desde el líder del ranking mundial, el Ub serbio, hasta equipos de Holanda, Canadá, Austria, España o Italia, entre otros países.

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La cita ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León; el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás; la directora de Operaciones de Gowo, María Esperanza Amarilla; la jugadora extremeña Sheila Gómez y el exjugador internacional José Manuel Calderón.

“Cáceres vuelve a marcar tendencia en deporte, en el año en el que ostentamos el título de Ciudad Europea del Deporte 2026”, ha subrayado el alcalde.

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Durante los cuatro días habrá acceso gratuito a la Plaza de Toros para los aficionados a esta modalidad de baloncesto.

El evento incluirá actividades complementarias abiertas a la ciudadanía, como el torneo de cantera 3x3 Plaza Next, una categoría inclusiva denominada Superbasket Lover, zona para aficionados, espacios de activación y actividades de convivencia en torno al baloncesto.

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Para el exjugador NBA José Manuel Calderón, propietario de un equipo 3x3, este deporte sigue creciendo y tiene muchas oportunidades.

"Es un deporte totalmente distinto al 5 para 5 y tenemos que seguir trabajando en profesionalizarlo, en dar ese paso de 'yo quiero ser jugador de 3x3'", ha concluido Calderón. EFE

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(foto) (vídeo)