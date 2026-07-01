Bustinduy responde a Aznar que las mayorías las deciden los españoles en las urnas

Madrid, 1 jul (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este miércoles "serenidad absoluta" al expresidente José María Aznar, al que ha recordado que las mayorías las deciden los españoles en las urnas.

Bustinduy ha respondido así a Aznar al ser preguntado por unas declaraciones en las que llamaba a construir una mayoría nacional y centrada que sea "capaz de derribar y superar el muro de (Pedro) Sánchez", y evitar así un cambio del sistema.

PUBLICIDAD

"Que no se preocupe el señor Aznar que las mayorías las van a definir los españoles democráticamente en las urnas con total serenidad", le ha espetado.

Y ha añadido que la izquierda va a trabajar "para que este país no se sume a esa ola reaccionaria internacional antidemocrática que apoya Aznar sino todo lo contrario, que sigamos avanzando para que las clases trabajadoras vivan un poco mejor". EFE

PUBLICIDAD