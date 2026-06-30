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Victoria Tur Gómez, nueva directora de la AECID

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Madrid, 30 jun (EFE).- La diplomática Vitoria Tur Gómez ha sido nombrada directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en sustitución de Antón Leis García, que ha sido designado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

Tur Gómez (Tarragona, 1981), que asumirá el cargo a partir del 1 de agosto, es licenciada en Derecho e ingresó en la carrera diplomática en 2007.

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La hasta ahora directora del gabinete técnico de la AECID ha desarrollado una trayectoria profesional estrechamente vinculada a la Cooperación española.

Según ha informado la AECID en un comunicado, a lo largo de su carrera ha desempeñado distintos puestos en el servicio exterior, entre ellos la segunda jefatura de las embajadas de España en Zimbabue y Jamaica, así como el de consejera en la Embajada de España en Berlín.

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También ha trabajado en el Gabinete del Secretario General para la Unión Europea, en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y como subdirectora general adjunta para África Subsahariana.

En la AECID dirigió el entonces Departamento de Cooperación con Mundo Árabe y Asia —actual Subdirección de Cooperación con Mundo Árabe y Asia— y, hasta su nombramiento como directora de AECID, ejercía como directora de Gabinete Técnico de la Agencia.

Con este nombramiento, Victoria Tur Gómez asume la dirección de la AECID, organismo responsable de fomentar, programar, coordinar y ejecutar la política española de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global. EFE

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