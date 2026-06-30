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Tráfico prepara la Operación Verano, en la que se esperan 104 millones de desplazamientos

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Madrid, 30 jun (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, en la que espera que se produzcan 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 3,7 % más que el verano pasado.

Según ha informado este martes la DGT en un comunicado, entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto.

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La Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: la primera operación especial de verano, del 3 al 5 de julio; la operación especial 1 de agosto, del 31 de julio al 2 de agosto; la operación especial 15 de agosto, del 14 al 16 de agosto y la operación retorno, del 28 al 31 de agosto.

La primera operación especial empieza este viernes 3 de julio, a las 15 horas, y se mantendrá hasta las 24 horas del domingo, día 5. En este intervalo, la DGT prevé 4,8 millones de desplazamientos.

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Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias.

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del 100 %, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Aunque este fenómeno podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Por eso, Tráfico está preparando un dispositivo especial con medidas concretas.

Con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), Tráfico prevé que 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

El operativo diseñado por la DGT incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.

En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, está activo el Sistema de Información de Fronteras, con más de 2.400 paneles de mensaje variable a lo largo de toda la ruta y más de 2.000 cámaras desplegadas que permiten conocer con antelación los tiempos y ritmo de llegada de vehículos a los puertos.

En total, participarán más de 31.500 personas entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios.

Paralelamente, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal con mayor vigilancia del tráfico e información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos.

Coincidiendo con el incremento de la movilidad, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad. Se mantendrá la campaña de vigilancia de motocicletas en fines de semana y, entre los días 13 y 19 de julio, se desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas.

Además, entre el 17 y el 23 de agosto, se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo que está presente en más del 20 % de los casos con víctimas mortales. EFE

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