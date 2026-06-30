Sumar dice que se investigue a la presidenta de la SEPI, pero alerta de que no puede haber actuaciones "inquisitoriales"

Sumar ha enfatizado que se investigue hasta el final presuntas irregularidades que han motivado la imputación de la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el caso 'Leire Díez' pero ha alertado que no se puede caer en investigaciones "inquisitoriales" ni cuestionar las ayudas a empresas que atraviesan problemas.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, se ha afanado en remarcar que el estatuto de investigado en España es "garantista" y ha enfatizado que en todo caso no hay ningún indicio de financiación irregular sobre el PSOE, que es la línea roja para el socio minoritario del Gobierno.

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Al respecto de la imputación de la presidenta de la SEPI, ha remarcado su apoyo a que se investigue cualquier sospecha de ilícito penal y se llegue hasta final en una investigación de la que desconoce datos. Por tanto, no va a ser él quien corrija a la Audiencia Nacional.

AYUDAR A EMPRESAS NO ES UN ILÍCITO

Sin embargo, ha proclamado que "ayudar a empresas con problemas económicos para que se mantengan empleo a priori no es ninguna actividad ilícita", insistiendo que de todas formar en esa causa no hay indicios de financiación irregular.

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También ha confrontado que no se esté hablando de que la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de penas de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex 'número dos', Francisco Martínez, en el marco del juicio de la 'Operación Kitchen', que indaga en el presunto espionaje orquestado para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Es más, ha ironizado que casualmente siempre hay alguna noticia que "tapa" que se está juzgado a los responsables de la "policía patriótica" que articulo el PP durante su etapa en el Gobierno.

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NO PUEDE HABER INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS

Por su parte, el coportavoz de los Comunes y diputado del grupo plurinacional, Gerardo Pisarello, ha insistido en que se investigue hasta el final cualquier sospecha de irregularidad mientras ha pedido, a la par, que los tribunales no hagan "investigaciones prospectivas que no tienen nada que ver con el caso" y, luego, se pueda utilizar para perjudicar políticamente a determinado partido "sin una base probatoria".

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"La gran mayoría de la población quiere que se luche contra la corrupción y una parte importantísima de la población desconfía de los jueces", ha enfatizado en otra rueda de prensa para tildar de "tragedia" esta situación.

Por ello, ha exigido al PSOE que, por un lado, adopte medidas para erradicar la corrupción y, por otro, evite que haya actuaciones en los tribunales que no se conviertan en un "orden penal inquisitorial" con "sentencias están dictadas de antemano".

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