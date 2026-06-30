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Shane Larkin abandona el Anadolu Efes tras ocho temporadas

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Madrid, 30 jun (EFE).- El base estadounidense Shane Larkin puso fin a su etapa en el Anadolu Efes turco después de jugar allí las último ocho temporadas y ser el capitán en las últimas cuatro, según informó este martes el club.

Todo un mito para la afición otomana desde que llegó en 2018, el base fue uno de los grandes artífices de la época más gloriosa del equipo, que ganó la Euroliga en 2021 y 2022 a las órdenes de Ergin Ataman, formando una sociedad perfecta con el serbio Vasilije Micic, actual jugador del Hapoel Tel Aviv.

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Larkin también ganó tres títulos de la Superliga Turca de Baloncesto, una Copa de Turquía y cuatro Copas Presidenciales.

"Cuando te uniste a nosotros en 2018, no sabíamos adónde nos llevaría este viaje. Pero desde el primer día, estaba claro que no venías aquí sólo para jugar baloncesto, que tendrías un lugar mucho más grande en nuestras vidas. Soñamos juntos y luego esos sueños se convirtieron en realidad. Dos campeonatos de la Euroliga a la cabeza, junto con innumerables trofeos, victorias, actuaciones históricas y, por supuesto, récords...", recordó el Efes en sus redes sociales.

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"Hoy nos despedimos no sólo de un baloncestista, sino del modelo a seguir de muchos niños y de un deportista ejemplar que siempre ocupará un lugar muy especial en la historia de nuestro club. ¡Gracias de todo corazón por todo lo que nos has dado, Sugar Shane!", agregó.

Larkin obtuvo la ciudadanía turca en la temporada 2019-2020 y se convirtió en un habitual de la selección de Turquía, con la que ganó la medalla de plata en el Eurobasket de 2025.

Este último curso, con el español Pablo Laso como entrenador, no pudo disputar demasiados partidos debido a una intervención en la ingle.

Aun así, en 12 partidos de Euroliga esta campaña promedió 15,2 puntos, 4,2 asistencias, 2,3 rebotes y 15,1 tantos de valoración.

Con pasado NBA y otro muy recordado en el Baskonia, Larkin fue incluido en la lista de los 25 mejores jugadores en la historia de la Euroliga en 2025. EFE

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