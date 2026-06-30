Robles alienta a la UME desplazada a Venezuela: "España y el mundo están con ustedes"

León, 30 jun (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado su orgullo y agradecimiento a los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras los terremotos en una conversación que ha mantenido este martes con ellos por videoconferencia.

"Todo el agradecimiento y el orgullo. España y el mundo entero están con ustedes, porque ante una tragedia como esta, no hay fronteras. En esta vida lo más importante es poder ayudar a los demás pero, por favor, descansen y cuídense mucho", ha señalado la ministra en esa conversación que ha mantenido con los militares desplazados en una videollamada organizada con motivo de su visita al V Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, con sede en León.

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En esa conversación, el teniente coronel Jesús Bru, y el comandante Ángel Saldaña, en representación de los 65 militares desplazados pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias de todo el país, han trasladado a la ministra la última hora de las labores de búsqueda en la zona.

"Seguimos con la moral muy alta. Deseamos encontrar alguna persona viva. A pesar de que han pasado seis días no perdemos ni la moral ni la esperanza", ha señalado Bru. EFE

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(foto) (vídeo)