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Piden la compra de un archivo inédito de Mariana Pineda, a la venta en Bilbao

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Granada, 30 jun (EFE).- El PSOE, con el apoyo de asociaciones de mujeres, colectivos culturales e historicistas en defensa del patrimonio de Granada, ha reclamado este martes a las administraciones públicas la compra de un archivo inédito de Mariana Pineda que ha salido a la venta en una librería de Bilbao.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha dirigido el llamamiento al consistorio, la Junta de Andalucía y la Diputación tras conocerse que la librería Anticuaria Astarloa de Bilbao ha puesto a la venta un archivo histórico de 72 documentos vinculados a Mariana Pineda, entre los que se incluye una carta manuscrita.

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Ha recordado que en 2031 se cumplirá el bicentenario de su muerte, una fecha que coincide con la aspiración de Granada a la Capitalidad Cultural Europea.

Por ello, ha considerado que es una buena ocasión para completar el patrimonio relativo a Mariana Pineda, que fue ajusticiada a garrote vil el 26 de mayo de 1831 en Granada por guardar en su casa una bandera a medio bordar con el lema liberal de "Igualdad, libertad, ley".

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La petición del PSOE no se limita al archivo localizado en Bilbao, sino que plantea también la adquisición, por parte del Ayuntamiento de Granada, de los documentos y objetos que actualmente están expuestos en régimen de comodato (cesión temporal) en la Casa Museo de Mariana Pineda para que pasen a ser propiedad definitiva de la ciudad.

Respecto a la ubicación del legado, la concejala ha sugerido que, mientras se acondicionan las instalaciones actuales, los nuevos documentos podrían custodiarse de forma provisional en el Archivo Histórico Municipal.

Ha señalado que el objetivo final debe ser su exhibición en la que fuera la residencia de Mariana Pineda, que alberga un pequeño museo que podría completarse, a su juicio, con los nuevos documentos.

La iniciativa, ha precisado, cuenta con el respaldo de colectivos de la sociedad civil, por lo que la ha desvinculado de cualquier "rédito político".

El delito de Mariana Pineda en la llamada década ominosa, periodo en el que el poder absoluto de Fernando VII condenó a los liberales a elegir entre el exilio y el cadalso, fue el de guardar en su casa una bandera a medio bordar con el lema liberal de "Igualdad, libertad, ley". EFE

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