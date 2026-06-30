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Monumento a Franco de Tenerife, uno de los nuevos símbolos franquistas que serán retirados

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Madrid, 30 jun (EFE).- Cuatro nuevos vestigios franquistas serán retirados de sus lugares actuales al incorporarse al catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática, entre ellos el monumento a la victoria, conocido también como monumento a Franco o del ángel, uno de los más grandes de España, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

También se retirarán el monumento a los rumanos caídos, en Majadahonda (Madrid), y sendas inscripciones de "exaltación" de la figura de José Antonio en las catedrales de Murcia y Almería.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado cuenta en una rueda de prensa en el ministerio de estas nuevas incorporaciones al catálogo, empezando por el monumento a Franco de la ciudad tinerfeña, que deberá ser desmantelado en un plazo máximo de seis meses.

No tiene ningún valor artístico o culturaL, como así lo ha determinado la comisión técnica, porque de haber sido así tendría que haber sido "redesignificado".

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Obra de un escultor muy conocido, Juan de Ávalos, republicano represaliado, según ha explicado el ministro, fue realizada en 1964, y enaltece la victoria de Franco, presentando la guerra civil "como una cruzada salvadora".

El monumento a los caídos rumanos de Majadahonda, se levantó en 1970 en memoria de dos miembros de la Guardia de Hierro de Rumanía que colaboraron con las tropas sublevadas en la guerra civil y "con el régimen de Hitler". Y por último, se quitarán las placas que enaltecen la figura de José Antonio, fundador de Falange Española. Ninguno de ellos tiene un valor cultural.

Torres ha señalado además que PP y Vox han manifestado en los acuerdos de gobierno que han firmado su intención de preservar ciertos monumentos que suponen "una exaltación del franquismo".

Por eso, ha pedido al partido de Alberto Núñez Feijóo que reflexione porque no le ve sentido a preservar un vestigio franquista sin ningún interés artístico a no ser que sea por "fundamentalismo ideológico y añoranza de la dictadura". EFE

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