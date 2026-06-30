Espana agencias

Louzán destaca aumento de ingresos de derechos audiovisuales de la RFEF a 117,3 millones €

Guardar
Google icon

Las Rozas (Madrid), 30 jun (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, destacó el aumento significativo de los ingresos de esta por los derechos audiovisuales hasta alcanzar los 117,3 millones de euros y también los procedentes de patrocino a 80,7 millones de euros.

Durante su intervención en la Asamblea que el organismo celebra este martes, Louzán remarcó el crecimiento a su vez de los ingresos por los derechos de la Copa del Rey, tras en acuerdo con LaLiga para la comercialización las eliminatorias, que permitirá un crecimiento en torno al 20%, y el nuevo contrato con la Junta de Andalucía para albergar la final que supondrá unos ingresos de 4 millones de euros anuales.

PUBLICIDAD

Entre otras cifras, Louzán repasó los 53 millones€ obtenidos como ingresos de la Supercopa, que, en su opinión, han hecho de esta "la más exitosa de todas las que se han celebrado" y de los que más de 20 millones se destinaran a los equipos participantes y 26 millones al fútbol no profesional.

"Esta gestión repercute directamente en más recursos para el fútbol", señaló el presidente, antes de aludir al nuevo sistema de ayudas a las federaciones autonómicas, por encima de los 46 millones€, en función de sus necesidades tras la consulta hecha con ellas la temporada 2025/26.

PUBLICIDAD

"Las Federaciones son el eje transversal de esta institución, son su prolongación y su esencia. Trabajamos en racimo, trabajamos unidos para hacer fuerte al fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol es hoy la casa abierta al mundo del fútbol español. Es un espacio de entendimiento, diálogo, escucha activa y colaboración, afirmó.

Louzán recordó que hace un año habló a la Asamblea de "la necesidad de entrar en una nueva fase, un periodo de estabilidad ya conquistada entre todos", y consideró que el fútbol español puede estar satisfecho.

"Satisfechos, pero no conformes, porque queremos más. Vinimos a hacer, no a estar y durante esta temporada que acaba hemos trabajado intensamente para ello. Es nuestra obligación que todos los actores del fútbol trabajemos en la misma dirección y que haya lealtad y coordinación entre instituciones y toda la familia del fútbol", afirmó tras tener un recuerdo para Venezuela los afectados por los terremotos. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los famosos que deben a Hacienda en 2026: Isabel Pantoja y Bertín Osborne siguen en la lista junto a Arda Turan o Kiko Matamoros

La Agencia Tributaria ha publicado el listado de personas físicas y empresas que debían más de 600.000 euros al fisco al cierre de 2025

Los famosos que deben a Hacienda en 2026: Isabel Pantoja y Bertín Osborne siguen en la lista junto a Arda Turan o Kiko Matamoros

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Jesús María Zabarte pasó 29 años en prisión. Recuperó la libertad en 2013, tras la anulación de la doctrina Parot, y el juez Santiago Pedraz le imputó un delito de enaltecimiento del terrorismo

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

La formación reclama que los españoles inscritos en el CERA solo puedan votar de forma presencial en consulados o embajadas, y denuncia que el actual sistema de voto por correo carece de controles suficientes para garantizar la identidad de los electores

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra y el escándalo de las joyas: “No vamos a pasar ni una”

La portavoz popular, Alicia García, anuncia otros cuatro interrogatorios durante el mes de julio

El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra y el escándalo de las joyas: “No vamos a pasar ni una”

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La colocación de estos aparatos en fachadas está sujeta a normas urbanísticas locales y de convivencia vecinal

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

El PP vuelve a citar a Zapatero en el Senado tras su imputación en el caso Plus Ultra y el escándalo de las joyas: “No vamos a pasar ni una”

Begoña Gómez pide al juez Peinado permiso para asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la ceremonia de graduación de su hija en Londres

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

ECONOMÍA

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo