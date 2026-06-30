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La polarización y el enfrentamiento definen el actual Estado autonómico, según un informe

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Madrid, 30 jun (EFE).- La polarización y el enfrentamiento político, con la práctica desaparición de espacios compartidos y de acuerdo entre los distintos niveles de la Administración, se han intensificado en los últimos dos años y marcan la realidad del modelo autonómico, según un informe del Observatorio de Derecho Público.

"La inercia es hacia la polarización y un contexto de parálisis que impiden reformas esenciales para el Estado autonómico y para la vida y las expectativas básicas de la ciudadanía", concluye el Informe Comunidades Autónomas 2025, elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, que este martes se ha presentado en el XV Foro de las Autonomías, celebrado en Madrid.

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El informe, que se publica desde hace más de 35 años y en cuya elaboración intervienen más de una treintena de profesores, especialistas de todas las comunidades y expertos en el estado autonómico, enmarca esa dinámica de la polarización y el enfrentamiento tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y en la relación entre ambos.

Por un lado, en el ámbito estatal se ha incrementado la "inestabilidad" de la mayoría parlamentaria de apoyo al Gobierno, en parte por las "dinámicas competitivas" que se verifican fundamentalmente entre Junts y ERC, por las consecuencias de los procesos por corrupción que afectan a miembros del PSOE y, finalmente, por la reducción de la actividad legislativa y la imposibilidad de aprobar presupuestos, que deja al Congreso en una posición "crecientemente marginal".

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En el ámbito autonómico, las dinámicas de polarización y enfrentamiento surgen del fracaso de los acuerdos de gobierno PP-Vox en 2024 por "una directriz que surge del ámbito central" -la dirección de Vox relativa a una decisión estatal como la distribución de menores extranjeros-, lo que llevó a la imposibilidad de aprobar algunos presupuestos y la convocatoria adelantadas de elecciones en varias comunidades.

En las relaciones entre ambos niveles de la Administración, el informe constata lo que denomina como "colaboración tensionada", que ha tenido como consecuencia una situación de "bloqueo" de órganos de cooperación como la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y la imposibilidad de llevar adelante la demandada reforma de la financiación autonómica o acuerdos en temas tan relevantes como la vivienda. EFE

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