La Bolsa española abre con ganancias del 0,12 % impulsada por los máximos de Wall Street

Madrid, 30 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con ganancias del 0,12 % con las que recupera los 19.400 puntos, impulsada por los máximos alcanzados en Wall Street la víspera, y mientras el precio del crudo desciende de nuevo a los 72 dólares, a pesar de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En la apertura de este martes, el IBEX 35, el principal índice del mercado español, alcanza los 19.411,1 puntos tras subir ese 0,12 %. Las ganancias del año son del 12,16 %.

PUBLICIDAD

En una jornada en la que el mercado seguirá pendiente de Oriente Medio, los inversores también tendrán el foco puesto en varias referencias macroeconómicas relevantes como los datos preliminares de la inflación en Alemania, Francia e Italia, el índice de confianza de los consumidores estadounidenses o la encuesta de empleo JOLTs. EFE

(Foto) (Vídeo)