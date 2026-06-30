Indurain ve a Pogacar claro favorito al Tour: "Es el que más moral tiene"

Madrid, 30 jun (EFE).- El exclicista Miguel Indurain afirmó este martes que el esloveno Tadej Pogacar es el claro favorito para ganar la próxima edición del Tour de Francia, lo que sería su quinto triunfo en esta ronda, al subrayar que es "es el que más moral tiene" y "no se aburre" de ganar títulos.

Indurain analizó el Tour de Francia, que comenzará el próximo sábado, día 4, en Barcelona, en declaraciones a los periodistas al término del homenaje que el Comité Olímpico Español (COE) brindó en su sede en Madrid a los deportistas que compitieron en los Juegos de Atlanta 1996, en los que el exciclista se colgó el oro en la crono individual.

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"Pogacar es el favorito. Moralmente, está muy fuerte y el equipo también (...) Hoy en día, en el deporte, todos están a un mismo nivel físico. El que marca la diferencia es el que más moral tiene, el que más a gusto está. Y Pogacar se ve que disfruta con lo que hace", comentó Indurain del corredor esloveno del UAE.

Para el exciclista navarro, la sensación que transmite Pogacar es que "no se aburre" ganando carreras: "Lo veo disfrutar. Disfruta con lo que hace, ataca, prepara las carreras y entrena a tope".

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A pesar de considerar al esloveno el máximo candidato a subir a lo más alto del podio a la vista del dominio que lleva en la temporada, el pentacampeón del Tour de Francia advirtió de que en la carrera francesa siempre hay factores que no controlas.

"Tiene que pasar el Tour. Siempre hay trampas, hay caídas, hay situaciones complicadas. Y el resto estarán esperando a darle para el pelo cuando puedan (...) Aunque en los momentos complicados, lo soluciona muy bien", apuntó Indurain, quien indicó que estará presente como espectador en la primera etapa en la capital catalana.

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Respecto al debut en el Tour del francés Paul Seixas (Decathlon), la revelación de la temporada a sus 19 años, Indurain opinó que "tiene mucha fuerza", pero puntualizó que le ve "un poco joven" para una gran vuelta.

"Pero el deporte está así. Cada vez los jóvenes cogen las riendas antes. Tiene a todo Francia detrás. Esa presión, a ver cómo la lleva (...) Veremos lo que pasa, pero piernas tiene para luchar por un Tour", indicó de Seixas.

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También evaluó las opciones del español Juan Ayuso en el Tour, el exciclista navarro, de 61 años, mostró algunas dudas por lo que supone cambiar de equipo, después de dejar el UAE a final de la pasada campaña y de fichar por el Lidl-Trek.

"Cambiar de equipo y cambiar de estructura, siempre te descentra un poco. Ha tenido un año un poco complicado. A ver si ahora, moralmente sobre todo, coge la confianza que hace falta", confió. EFE

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