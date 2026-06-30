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El PP cita a Aagesen en el Senado por Tubos Reunidos y a Narbona por el caso Leire

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 Madrid, 30 jun (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, será citada para comparecer en la comisión SEPI del Senado el próximo lunes, 6 de julio, para que dé explicaciones sobre el rescate de Tubos Reunidos, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la comisión Koldo el día 14 por el caso Leire.

Son dos de las citas anunciadas este martes por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que también ha indicado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido incluido en la lista de próximos comparecientes de la comisión SEPI, sin fecha, tras haber declarado en la comisión Koldo en marzo y haber sido imputado en mayo.

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La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ha tenido responsabilidades políticas en los rescates de Tubos Reunidos, Forestalia, Air Europa y Plus Ultra, ha recordado García, quien se ha referido en especial al primero de ellos, tras un informe de la UCO.

En la comisión SEPI será citada el 13 de julio la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, quien ya compareció en la comisión Koldo el 18 de febrero de 2025.

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En la comisión Koldo, además de citar a Narbona para el día 14, tendrá también que declarar el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el próximo martes, día 7, en ambos casos para dar explicaciones sobre el caso Leire. EFE

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