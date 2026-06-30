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El PP aprobará en el Senado un requerimiento al TC sobre la constitucionalidad del Tratado de Amistad con Francia

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El Pleno del Senado de la próxima semana aprobará una solicitud impulsada por el PP para requerir al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo controvertido del Tratado de Amistad con Francia que habla de la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español y viceversa.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PP ha decidido celebrar un Pleno extraordinario el próximo jueves en el Senado para, entre otras cosas, abordar el asunto del Tratado de Amistad con Francia.

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Y es que el Congreso aprobó a mediados de junio la ratificación del Tratado de Amistad con Francia que suscribieron ambos gobiernos en febrero de 2023, aunque con el rechazo de PP y Vox. También tiene que aprobarse en el Senado, aunque en esta Cámara controlada por los 'populares' llevarán este asunto al TC.

Tras ser tumbado por las Cortes en una primera ocasión, el Gobierno volvió a remitir el Tratado a las Cortes después de llegar a un acuerdo "interpretativo" con Francia sobre el punto más controvertido, la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español y viceversa.

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En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación. Ante las dudas sobre la constitucionalidad de participación de ciudadanos de otro país en el Consejo de Ministros, los ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo.

NO VAN A ENTRAR EN EL CONSEJO

Finalmente se acordó que cuando tenga lugar la invitación del otro país, será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado".

Pero el PP sigue manteniendo dudas de constitucionalidad en ese punto y por eso ha impulsado en el Senado un requerimiento al TC para que se pronuncie sobre ese punto.

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