El ministro de Hacienda defiende "la profesionalidad absoluta" de la presidenta de la SEPI

Madrid, 30 jun (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado este martes "la profesionalidad absoluta" de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda.

Durante su comparecencia en el Senado, España ha subrayado que Gualda le parece "una gran profesional, competente, magnifica servidora publica" y ha destacado el "magnífico" trabajo que realiza al frente de la SEPI.

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Arcadi España ha reaccionado así a las cuestiones de varios senadores después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya imputado a Gualda en el denominado "caso Leire", la investigación en torno a la exmilitante socialista Leire Díaz y la presunta trama creada para entorpecer pesquisas judiciales que perjudicaran al PSOE y al Gobierno.

El titular de Hacienda ha puesto en valor los resultados de la SEPI - que cerró 2025 con 130 millones de euros de beneficios y unos ingresos récord- y el funcionamiento del fondo SEPI para salvar la solvencia de determinadas empresas.

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También ha recordado que este fondo destinó 2.600 millones de euros en 30 operaciones, de los que se han recuperado 1.754 millones ya que eran préstamos a los que se suman 340 millones en intereses.

"Un mecanismo que resultó eficaz y cumplió con todos los procedimientos", ha destacado el titular de Hacienda, que ha apuntado que se fiscalizó desde la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Comisión Europea (CE), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal de Cuentas.

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"Atendiéndonos a los hechos se desprende la profesionalidad absoluta de la señora Gualda al frente de la SEPI", ha dicho, al tiempo que ha apuntado a que "frente al ruido y la furia, hay elementos que me parecen que funcionan bien". EFE

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