El Levante confirma la salida del capitán Pablo Martínez y no le ofrece renovar

Valencia, 30 jun (EFE).- El Levante ha confirmado en un comunicado la salida del equipo valenciano del capitán Pablo Martínez, que acababa contrato este 30 de junio y a quien no le ha ofrecido la renovación.

Pablo Martínez llegó al Levante en 2019 para el equipo filial y a partir del curso 2022-2023 y tras dos cesiones se asentó en el primer equipo. La pasada temporada, pese a que estuvo mermado por un par de lesiones, fue indiscutible tanto para Julián Calero como para el portugués Luís Castro, con 27 partidos en total y un gol.

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Pese a su participación fundamental en la permanencia del equipo, el Levante no ha ofrecido la renovación de contrato al futbolista, que era uno de los capitanes del equipo junto a Morales, Elgezabal y Brugué. Así, el jugador queda libre a partir del 1 de julio.

Con 155 partidos, Pablo Martínez está entre los veinticinco jugadores en la historia del Levante con más partido en el fútbol profesional. En este periodo el madrileño ha anotado 12 goles y ha repartido 18 asistencias. EFE

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