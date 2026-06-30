El Hiopos Lleida firma al base Dani Garcia por una temporada

Lleida, 30 jun (EFE).- El Hiopos Lleida ha incorporado al base catalán Dani García, que llega procedente del UCAM Murcia, hasta junio de 2027, según anunció este martes el club catalán.

García ya jugó con el equipo burdeos esta última mitad de temporada en calidad de cedido por el conjunto murciano. Con los catalanes, ha promediado 5,9 puntos, 2,8 rebotes, 3,9 asistencias y 8,6 créditos de valoración en 14 encuentros disputados.

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El jugador, de 28 años, cuenta con una dilatada experiencia en las tres primeras categorías del baloncesto nacional. En 2019, debutó en la Liga Endesa de la mano del Manresa, donde logró consolidarse en la máxima división.

Su rendimiento le valió para fichar en 2024 por el UCAM Murcia. Sin embargo, en el equipo universitario no consiguió encontrar continuidad en su juego, y su rol cada vez fue menor. En un curso y medio, participó en 19 partidos, y esta temporada solo tuvo presencia en competición europea.

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El Hiopos Lleida, necesitado de bases, aprovechó la situación para incorporar al jugador en calidad de cedido. En esta última mitad de año, el de Mataró ha recuperado sensaciones y ha sido una pieza importante para que los ilerdenses lograran la permanencia en la Liga Endesa.

Tras finalizar su cesión en Lleida, el UCAM Murcia y Dani García acordaron el 11 de junio la rescisión del contrato que les vinculaba hasta 2027.

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El director deportivo del club ilerdensea, Joaquín Prado, se ha mostrado “plenamente satisfecho” por la incorporación. Ha destacado que el base catalán todavía se encuentra en “progresión” y que puede aportar “capacidad de dirección y capacidad de orden”.

Además, ha destacado que fue un "jugador muy importante” en la consecución de los objetivos del equipo el tramo final de la pasada temporada.

Con la llegada del jugador al Barris Nord, ya son siete los jugadores confirmados para la siguiente temporada: los bases Adrià Rodríguez y Dani García, el escolta James Batemon, los aleros Orol Paulí y Mikel Sanz, el ala-pívot Melvin Ejim y el pívot Atoumane Diagne. EFE

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