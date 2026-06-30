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El Gobierno Vasco pide a la universidad una ampliación de plazas tras los autos

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Bilbao, 30 jun (EFE).- El Gobierno Vasco ha pedido a la universidad vasca EHU que valore una ampliación provisional de las plazas en el curso 2026-2027 para que las medidas cautelares dictadas por varios juzgados tras los numerosos ceros en la prueba de euskera de la PAU no afecten al alumnado que opte a cursar sus estudios de grado.

Varios tribunales han estimado las medidas cautelares solicitadas por familias de alumnos afectados por los suspensos en el examen de euskera de la prueba de acceso a la universidad (PAU) y han pedido a la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) que esa nota no sea tenida en cuenta en el proceso de matriculación de quienes recurrieron a la Justicia.

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La universidad pública vasca ya anunció este lunes su decisión de recurrir los más de veinte autos judiciales en ese sentido al considerar que "dejan en una situación de desprotección al resto del estudiantado que ha realizado la PAU y vulneran el principio de igualdad".

Este martes el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha asegurado que la universidad busca la fórmula que le permita cumplir con los autos judiciales y al mismo tiempo garantizar la igualdad de derechos respecto al resto de estudiantes.

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La institución académica ha anunciado su intención de mantener una reunión con el Gobierno Vasco para acordar una fórmula de forma consensuada que permita compatibilizar el acatamiento de la resolución judicial y "la preservación del principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la universidad pública".

Por su parte, el Gobierno Vasco ha pedido a la EHU que valore una ampliación provisional de las plazas en el curso 2026-2027 con el objetivo de que "se preserve el principio de igualdad y se garantice que ningún alumno quede desprotegido como consecuencia de esta situación".

La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, ha advertido de que se puede abrir "un precedente" que genera un "escenario de inseguridad jurídica" sobre el alumnado que quiere acceder a la universidad.

La polémica sobre este asunto no ha cesado a lo largo de la jornada, con numerosos posicionamientos de distintos agentes en relación a las implicaciones de los autos judiciales.

Uno de ellos ha sido el Consejo de Estudiantes de la EHU, que ha advertido de que la decisión judicial "puede romper el principio de igualdad en el acceso a la universidad".

Desde el ámbito político, EH Bildu ha considerado que las medidas cautelares dictadas son una decisión "inaceptable" que "cuestiona el sistema de corrección de la PAU, supone un agravio para miles de estudiantes y puede crear un precedente muy peligroso".

Por su parte, el PSE-EE y el PP han reclamado a la universidad vasca que cumpla con las medidas cautelares señaladas por los tribunales. EFE

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